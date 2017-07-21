Куда уехать, чтобы получить бесплатное жилье

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Италия

Перебраться в Милан или Рим и сразу же обзавестись бесплатным жильем вряд ли получится. Зато это вполне возможно в Ганджи — небольшой итальянской коммуне в Сицилии. Жизнь здесь будет в корне отличаться от привычных городских будней: общая площадь региона всего 127 км², а численность населения едва достигает 7,5 тыс. человек.

Столкнувшись с проблемой сокращающегося населения, местные власти решили предложить пустующие дома тем, кто готов превратить их в отели.

Многие из домов в Ганджи здорово обветшали, поэтому правительство выпустило официальные требования — в течение года новые владельцы должны будут предоставить план реконструкции полученного дома, и в течение трех лет завершить ремонтные работы.

Разрушенный дом можно получить в пользование бесплатно, а за те, что не нуждаются в серьезной реконструкции, придется заплатить $100.

Источник: AFP 2017

Впрочем, в Италии можно стать счастливым обладателем не только дома, но и целого замка для дальнейшего коммерческого использования. Один из пунктов стратегического плана туризма — перераспределить туристов из Венеции и других популярных направлений в менее известные места. Желающие могут выбрать из 103 древних замков, монастырей или вилл.

В частности, власти намерены отдать частникам замок XI века Кастелло ди Блера в Лацио и замок XIII века Кастелло ди Монтефьоре в восточной Италии.

Есть одно условие.

Здания будут предоставлены лишь тем людям, которые смогут продемонстрировать конкретные планы ремонта и омоложения участков, чтобы способствовать развитию туризма в окрестностях.

Новую собственность надо будет приспособить под отель, ресторан, спа или любое другое заведение, которое привлечет туристов.

Правительство страны надеется, что такая программа посодействует развитию туризма в регионах. Новый владелец получит право собственности на недвижимость на девять лет, после чего сможет снова продлить его. Тем, кто предложит особенно интересные идеи по использованию объектов, предоставят право 50-летней аренды.

Франция

Источник: Reuters

Акция «Дом за 1€» проходит во французской коммуне Рубе. Это небольшой город, расположенный на границе с Бельгией, в 11 км езды от Лилля. Здесь проживает всего 95 тыс. человек. Рубе сложно назвать таким же красивым городом, как Париж, Бордо или Тулуза (отчасти это связано с тем, что он сильно пострадал от бомбежек во время войны, отчасти из-за упадка промышленности, которая наблюдается уже не первый год).

Впрочем, возможно это временно — чтобы преобразить внешний вид города, местные власти решили решили продавать за символическую цену свободные дома.

Тем самым они надеются дать новую жизнь заброшенным районам. Ремонтные работы, разумеется, резиденты должны проводить за свои деньги. Второе условие — полученный дом нельзя продавать в течение 5 лет.

Великобритания

Источник: Reuters

Обосноваться в Великобритании можно за символическую плату в £1. Причина такого аттракциона невиданной щедрости в том, что, по словам сотрудника благотворительной организации Empty Homes Марка Хемингуэя, здесь насчитывается около 600 тыс. пустующих домов.

Так что если найдутся желающие вдохнуть в дома новую жизнь (а заодно и облагородить их внешний вид) — власти будут только рады.

Предложение доступно, например, в Ливерпуле, но есть несколько условий: недвижимость нужно покупать впервые, а претендовать на нее могут лишь те, кто живет или работает здесь.

Предпочтение же будет отдаваться тем, у кого есть дети, хорошая кредитная история, а также ресурсы на ремонт дома, ведь в большинстве зданий отсутствуют сантехника и электрооборудование. Затраты на «облагораживание» могут достигнуть £60 тыс.

Аналогичные предложения можно найти и в Кобридже. Однако приобрести дом за £1 можно лишь при условии дальнейшей выплаты в размере £30 тыс. (в эту сумму будет входить ремонт или восстановление дома).

Острова Питкэрн, территория Великобритании

Исполнить мечту о жизни на необитаемом острове можно, отправившись на острова Питкэрн, относящиеся к заморским территориям Великобритании. Это пять островов вулканического происхождения, обитаем из которых — только один. Правда, населяют его всего 49 человек (по данным за 2014 год), а площадь немного превышает 40 км². Отсутствие туристического интереса к Питкэрну вынудило правительство разработать «План репопуляции островов Питкэрн».

Источник: Reuters

Теперь мигранты могут получить бесплатную землю, если обязуются построить на ней дома, которые можно будет сдавать в аренду туристам.

Путешественники здесь бывают не так часто, зато все оставшееся время в доме можно жить самому.