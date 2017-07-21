Снижение цен на картофель и капусту зафиксировано в Нижегородской области

Капуста и картофель подешевели в Нижегородской области. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга средней стоимости продуктов питания в первой половине июля, опубликованные Нижегородстатом.

По данным исследования, снижение цен на белокочанную капусту составило 22,1% (до 39,25 рубля за 1 кг). Картофель подешевел на 10,2% (до 33,86 рубля за 1 кг).

Повышение розничных цен наблюдается на рис, гречку, сахарный песок. Так, средняя цена на рис выросла на 4,6% (до 44,64 рубля за 1 кг), на гречку — на 2% (до 61,3 рубля за 1 кг), на сахарный песок — на 1,9% (до 44,64 рубля за 1 кг).

Отмечается, что цены на сливочное масло, сычужные мягкие и твердые сыры остались на прежнем уровне.

Ранее Росстат подсчитал, что продукты питания в Нижегородской области стоят на 8% дешевле, чем в среднем по России. Так, стоимость условного набора продуктов из 33 наименований в регионе в 2017 году составила 3 454 рубля 34 копейки. При этом в среднем по стране такой набор стоил 3 745 рублей 11 копеек.