В Сочи проезд в общественном транспорте подорожает на 3−4 рубля

«Сейчас проезд по городу в общественном транспорте стоит 19 рублей. Новый тариф увеличит цену на 3−4 рубля», — сообщили порталу Юга.ру в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи.



В ведомстве рассказали, что модель перевозки, опробованной на курорте во время проведения Кубка Конфедераций, планируется сделать основной и для работы транспорта в целом. Тогда для обслуживания спортивных маршрутов в каждый из матчевых дней было задействовано около 250 автобусов. Интервал их движения составлял 2−3 минуты.



Одновременно в Сочи началось обновление дорожной сети. Уже демонтировано более 100 лишних дорожных знаков, будут установлены дополнительные информационные табло.