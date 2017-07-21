В Сочи проезд в общественном транспорте подорожает на 3−4 рубля
В Сочи поднимут цены на проезд в автобусах и маршрутных такси.
В Сочи поднимут цены на проезд в автобусах и маршрутных такси.
«Сейчас проезд по городу в общественном транспорте стоит 19 рублей. Новый тариф увеличит цену на 3−4 рубля», — сообщили порталу Юга.ру в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи.
В ведомстве рассказали, что модель перевозки, опробованной на курорте во время проведения Кубка Конфедераций, планируется сделать основной и для работы транспорта в целом. Тогда для обслуживания спортивных маршрутов в каждый из матчевых дней было задействовано около 250 автобусов. Интервал их движения составлял 2−3 минуты.
Одновременно в Сочи началось обновление дорожной сети. Уже демонтировано более 100 лишних дорожных знаков, будут установлены дополнительные информационные табло.
Как сообщали Юга.ру, ранее в Сочи запустили проект оптимизации маршрутной сети для автобусов и маршрутных такси.