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17:47 (мск), источник: Клопс.ru

Греф рассказал о планах сделать Калининград безналичным

Ранее подобный проект успешно испытали в Татарстане.

В Калининграде планируют запустить проект по развитию безналичных платежей. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф после встречи в региональном правительстве, где было подписано соглашение о сотрудничестве с компанией.

Проект получит название «Безналичный Калининград». Ранее его успешно испытали в Татарстане. Запустить его планируют до конца года.

«Мы также договорились о том, что начнём проект безналичного Калининграда. Постараемся здесь внедрить все самые современные системы платежей, удобные для жителей. Этот проект начали в Татарстане, и он очень успешно пошёл. Вторым, думаю, будет Калининград. Конкретный план мероприятий мы разработаем и начнем реализовывать уже в этом году», — заявил Греф.

В Татарстане в рамках проекта торговые точки оснастили терминалами, которые принимают карты по бесконтактной технологии. Греф заявил о необходимости перевести весь малый бизнес на безналичный расчёт.

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