Школу в Знаменске отремонтируют за 4 миллиона рублей

Сейчас в образовательном учреждении обучаются свыше полутысячи учеников, из них почти половина приезжают на уроки из 19 ближайших поселков. На базе школы организован детский сад; в прошлом году открылась группа раннего возраста для детей от двух до трех лет. В образовательном учреждении организованы три кадетских класса. На базе школы также работает филиал детской музыкальной школы имени Таривердиева.