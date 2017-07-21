Школу в Знаменске отремонтируют за 4 миллиона рублей
В Калининградской области на ремонт школы в Знаменске правительство области выделило четыре миллиона рублей.
В Калининградской области на ремонт школы в Знаменске правительство области выделило четыре миллиона рублей.
Уже начался ремонт кровли и кабинетов третьего этажа.
Сейчас в образовательном учреждении обучаются свыше полутысячи учеников, из них почти половина приезжают на уроки из 19 ближайших поселков. На базе школы организован детский сад; в прошлом году открылась группа раннего возраста для детей от двух до трех лет. В образовательном учреждении организованы три кадетских класса. На базе школы также работает филиал детской музыкальной школы имени Таривердиева.
«Последние четыре года администрация Гвардейского городского округа уделяла Знаменской школе особое внимание. В школе отремонтированы кровля над актовым залом, спортивный зал, инженерные сети, появились новые окна, отреставрированы часы над главным входом. В начальной школе отремонтирован третий этаж, где теперь располагается филиал музыкальной школы. Этим же летом тут отремонтируем и пищеблок», — рассказал глава администрации Максим Коломиец.