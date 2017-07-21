Калининградский бизнесмен пожаловался Грефу на волокиту с кредитом
Предприниматель задал вопрос президенту Сбербанка во время лекции в БФУ им. И. Канта.
Предприниматель задал вопрос президенту Сбербанка во время лекции в БФУ им. И. Канта.
Калининградский предприниматель пожаловался президенту Сбербанка Герману Грефу на то, что финансовая организация затягивает сроки принятие решения по выдаче кредита на проект. Бизнесмен задал вопрос председателю правления во время лекции в БФУ им. И. Канта в пятницу, 21 июля.
Склоняю голову перед вашим сияющим гением и не могу никак понять, как он может сочетаться с такой тупой системой. Скажите пожалуйста, банк — это друг или враг? И не друг, и не враг, а так для российского бизнеса, — обратился он к Грефу.
Президент Сбербанка попросил конкретизировать вопрос. В ответ предприниматель пояснил, что его
«Видимо, наша машина, которая занимается исследованием, гения не заметила. Такое бывает. Но, знаете, хороший проект не требует одобрения губернатора, “Роснано” и так далее. Банк торгует деньгами. Чем больше у нас купили денег, тем более мы богаты. Поэтому мы заинтересованы в продаже денег. Но мы умеем управлять рисками. Мы — единственный из всех крупных банков, частных и государственных, который не получил ни одной копейки денег в капитал от государства. Мы прошли все коллапсы сами, платили налоги все эти годы и платили дивиденды своим акционерам и государству в том числе. И это мы сделали только благодаря тому, что мы умеем управлять рисками и не финансировать проекты “Роснано” и прочих мечтателей», — парировал Герман Греф.
Он подчеркнул, что Сбербанк с помощью информационных технологий способен предсказать дефолт в проекте задолго до того, как компания в него попадёт. «По вашему проекту мы обязательно посмотрим, я вам дам персональный ответ, почему мы не даём денег», — ответил Греф бизнесмену.