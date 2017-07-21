Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: Марина Александрова показала мужа и детей
Пугачева показала фото 63-летней Вайкуле без грима
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Растроганная Пугачева расплакалась за праздничным столом – СМИ
Пугачева показала фото 63-летней Вайкуле без грима
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
19:08 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградский бизнесмен пожаловался Грефу на волокиту с кредитом

Предприниматель задал вопрос президенту Сбербанка во время лекции в БФУ им. И. Канта.

Источник: Калининград.Ru

Калининградский предприниматель пожаловался президенту Сбербанка Герману Грефу на то, что финансовая организация затягивает сроки принятие решения по выдаче кредита на проект. Бизнесмен задал вопрос председателю правления во время лекции в БФУ им. И. Канта в пятницу, 21 июля.

Склоняю голову перед вашим сияющим гением и не могу никак понять, как он может сочетаться с такой тупой системой. Скажите пожалуйста, банк — это друг или враг? И не друг, и не враг, а так для российского бизнеса, — обратился он к Грефу.

Президент Сбербанка попросил конкретизировать вопрос. В ответ предприниматель пояснил, что его бизнес-план, одобренный губернатором и дважды — инвесткомитетом корпорации «Роснано», «уже пять лет торчит в Сбербанке» и «реакция — нулевая».

«Видимо, наша машина, которая занимается исследованием, гения не заметила. Такое бывает. Но, знаете, хороший проект не требует одобрения губернатора, “Роснано” и так далее. Банк торгует деньгами. Чем больше у нас купили денег, тем более мы богаты. Поэтому мы заинтересованы в продаже денег. Но мы умеем управлять рисками. Мы — единственный из всех крупных банков, частных и государственных, который не получил ни одной копейки денег в капитал от государства. Мы прошли все коллапсы сами, платили налоги все эти годы и платили дивиденды своим акционерам и государству в том числе. И это мы сделали только благодаря тому, что мы умеем управлять рисками и не финансировать проекты “Роснано” и прочих мечтателей», — парировал Герман Греф.

Он подчеркнул, что Сбербанк с помощью информационных технологий способен предсказать дефолт в проекте задолго до того, как компания в него попадёт. «По вашему проекту мы обязательно посмотрим, я вам дам персональный ответ, почему мы не даём денег», — ответил Греф бизнесмену.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Голосящий КиВиН, международное ралли и джаз-аперитив»: 7 способов провести выходные
Путин в прямом эфире ответил на вопросы российских школьников
МИД Германии заявил о провале перемирия на востоке Украины
Глава АРБ Тосунян заявил о готовности оставить свой пост
Лавров рассказал о впечатлениях от первой встречи с Трампом
Дочь Немцова просит переквалифицировать дело об убийстве отца
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь