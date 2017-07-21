Калининградский бизнесмен пожаловался Грефу на волокиту с кредитом

Источник: Калининград.Ru

Калининградский предприниматель пожаловался президенту Сбербанка Герману Грефу на то, что финансовая организация затягивает сроки принятие решения по выдаче кредита на проект. Бизнесмен задал вопрос председателю правления во время лекции в БФУ им. И. Канта в пятницу, 21 июля.

Склоняю голову перед вашим сияющим гением и не могу никак понять, как он может сочетаться с такой тупой системой. Скажите пожалуйста, банк — это друг или враг? И не друг, и не враг, а так для российского бизнеса, — обратился он к Грефу.

Президент Сбербанка попросил конкретизировать вопрос. В ответ предприниматель пояснил, что его бизнес-план, одобренный губернатором и дважды — инвесткомитетом корпорации «Роснано», «уже пять лет торчит в Сбербанке» и «реакция — нулевая».

«Видимо, наша машина, которая занимается исследованием, гения не заметила. Такое бывает. Но, знаете, хороший проект не требует одобрения губернатора, “Роснано” и так далее. Банк торгует деньгами. Чем больше у нас купили денег, тем более мы богаты. Поэтому мы заинтересованы в продаже денег. Но мы умеем управлять рисками. Мы — единственный из всех крупных банков, частных и государственных, который не получил ни одной копейки денег в капитал от государства. Мы прошли все коллапсы сами, платили налоги все эти годы и платили дивиденды своим акционерам и государству в том числе. И это мы сделали только благодаря тому, что мы умеем управлять рисками и не финансировать проекты “Роснано” и прочих мечтателей», — парировал Герман Греф.