Новый токарный цех открылся на заводе «Шлеммер Руссланд» в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, первый завод компании был открыт в Нижегородской области еще 10 лет назад.

Согласно информации, автокомпоненты, производимые на заводе «Шлеммер Руссланд» будут поставляться в российским и зарубежным заказчиком. Среди потенциальных клиентов «Рено», «Ниссан» и «Леони».

Как отметил генеральный директор компании «Шлеммер» Йозеф Минстер, при открытии своего завода в Нижнем Новгороде, компания «Шлеммер Руссланд» руководствовалась наличием в Нижегородской области высококвалифицированных кадров, эффективной господдержкой и активным взаимодействием с инвесторами регионального правительства и властей местного самоуправления.

«Мы каждый год должны создавать около 10 тыс. новых высоко-производительных мест, которые бы обеспечили нижегородцев достойной заработной платой, чтобы они могли создавать семьи, давать детям хорошее образование. Поэтому работа с инвесторами будет продолжаться», — заявил после осмотра нового производства губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.