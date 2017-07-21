Новый токарный цех открылся на заводе «Шлеммер Руссланд» в Нижнем Новгороде
Компания «Шлеммер Руссланд» руководствовалась наличием в Нижегородской области высококвалифицированных кадров.
Компания «Шлеммер Руссланд» руководствовалась наличием в Нижегородской области высококвалифицированных кадров.
Новый токарный цех открылся на заводе «Шлеммер Руссланд» в Нижнем Новгороде. Как сообщает
Согласно информации, автокомпоненты, производимые на заводе «Шлеммер Руссланд» будут поставляться в российским и зарубежным заказчиком. Среди потенциальных клиентов «Рено», «Ниссан» и «Леони».
Как отметил генеральный директор компании «Шлеммер» Йозеф Минстер, при открытии своего завода в Нижнем Новгороде, компания «Шлеммер Руссланд» руководствовалась наличием в Нижегородской области высококвалифицированных кадров, эффективной господдержкой и активным взаимодействием с инвесторами регионального правительства и властей местного самоуправления.
«Мы каждый год должны создавать около 10 тыс. новых
Как в свою очередь отметил