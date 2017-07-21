Глава Ассоциации российских банков заявил о готовности уйти с поста
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что готов оставить свой пост, если от этого будет зависеть сохранение АРБ.
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что готов оставить свой пост, если от этого будет зависеть сохранение АРБ.
В понедельник восемь крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24,
«Если ассоциация своим большинством говорит, что, Гарегин Ашотович, мы очень вам благодарны, но для нас важно сохранение и поэтому мы лучше пойдем за этими банками, но без вас. Ну, конечно, тогда я, естественно, уйду», — сказал Тосунян в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, готов ли он уйти со своего поста, если на кону будет стоять вопрос о сохранении АРБ.
«Претензий лично ко мне ни разу не было, именно публичных», — добавил он. Банки, заявившие о выходе из АРБ, не исключили создания нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений для лоббирования своих интересов.
Вы понимаете, у каждого из них без объединения в ассоциацию уже достаточно влияния. А если объединятся, в террариуме иногда объединение приводит к очень большим сложностям.
Согласно информации на сайте АРБ, ассоциация насчитывает 452 членов, из них 291 — кредитные организации. Членские взносы в АРБ зависят от величины капитала банков: чем крупнее кредитная организация, тем больше сумма взноса. Так, банки с капиталом от 100 млрд рублей (именно в эту категорию попадают заявившие о своем выходе банки) платят в ассоциацию 1,5 млн рублей в год.