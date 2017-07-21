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18:52 (мск), источник: Интерфакс

Глава Ассоциации российских банков заявил о готовности уйти с поста

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что готов оставить свой пост, если от этого будет зависеть сохранение АРБ.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник восемь крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк) выступили с критикой работы руководства АРБ и объявили о выходе из ассоциации. Ответственность за сложившуюся ситуацию, по их мнению, несет президент Тосунян, который зачастую принимает решения единолично.

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«Если ассоциация своим большинством говорит, что, Гарегин Ашотович, мы очень вам благодарны, но для нас важно сохранение и поэтому мы лучше пойдем за этими банками, но без вас. Ну, конечно, тогда я, естественно, уйду», — сказал Тосунян в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, готов ли он уйти со своего поста, если на кону будет стоять вопрос о сохранении АРБ.

«Претензий лично ко мне ни разу не было, именно публичных», — добавил он. Банки, заявившие о выходе из АРБ, не исключили создания нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений для лоббирования своих интересов.

Вы понимаете, у каждого из них без объединения в ассоциацию уже достаточно влияния. А если объединятся, в террариуме иногда объединение приводит к очень большим сложностям.
Гарегин Тосунян
Президент Ассоциации российских банков (АРБ)

Согласно информации на сайте АРБ, ассоциация насчитывает 452 членов, из них 291 — кредитные организации. Членские взносы в АРБ зависят от величины капитала банков: чем крупнее кредитная организация, тем больше сумма взноса. Так, банки с капиталом от 100 млрд рублей (именно в эту категорию попадают заявившие о своем выходе банки) платят в ассоциацию 1,5 млн рублей в год.

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