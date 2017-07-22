Приморье — в тройке российских регионов с самым низким ростом цен на соцтовары

Источник: Вести Приморье

Темпы роста цен в Приморье остаются одними из самых низких в стране, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого департамента лицензирования и торговли, в Приморье отмечается низкий рост цен на продовольственные и социально значимые товары.

«По данным Минэкономразвития среди 85 субъектов РФ по социально значимым товарам Приморье в июне по отношению к предыдущему месяцу находится на 83 месте, по продовольственным — на 80-м. При этом первое место в рейтинге является худшим показателем», — отметили специалисты.

В июньском рейтинге 85-е место по социально значимым товарам занял Хабаровский край, на 84-м — республика Бурятия.

Кроме того, индекс потребительских цен на все продовольственные товары в Приморье ниже, чем в целом по стране (101%). В июне он составил 99,8%.