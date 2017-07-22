Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стрелков рассказал о ПВО ДНР и сбитом малазийском "Боинге"
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
Как отдыхают российские знаменитости
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Стрелков рассказал о ПВО ДНР и сбитом малазийском «Боинге»
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
МО РФ рассказало о новом самолете с укороченным взлетом – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
СМИ: Константин Эрнст и Софья Заика сыграли свадьбу
"Мама виновата!": новая жена Аршавина о Юлии Барановской
Пугачева расплакалась за праздничным столом – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Политические битвы
09:55 (мск), источник: Вести Приморье

Приморье — в тройке российских регионов с самым низким ростом цен на соцтовары

Темпы роста цен в Приморье остаются одними из самых низких в стране.

Источник: Вести Приморье

Темпы роста цен в Приморье остаются одними из самых низких в стране, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого департамента лицензирования и торговли, в Приморье отмечается низкий рост цен на продовольственные и социально значимые товары.

«По данным Минэкономразвития среди 85 субъектов РФ по социально значимым товарам Приморье в июне по отношению к предыдущему месяцу находится на 83 месте, по продовольственным — на 80-м. При этом первое место в рейтинге является худшим показателем», — отметили специалисты.

В июньском рейтинге 85-е место по социально значимым товарам занял Хабаровский край, на 84-м — республика Бурятия.

Кроме того, индекс потребительских цен на все продовольственные товары в Приморье ниже, чем в целом по стране (101%). В июне он составил 99,8%.

Отметим, стоимость минимального набора продуктов питания в июне снизилась и составила 5038 рублей. Минимальный набор включает 33 продовольственных товара. В крае проводится работа по недопущению необоснованного роста их стоимости.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Неожиданное признание: что сделал Вороненков за две минуты до убийства
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Трампа обвинили в попытке сделать Россию «снова великой»
Сергей Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США
Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс
Главком ВКС России сообщил о разработке военных конвертопланов
Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство
Аббас объявил о замораживании официальных контактов с Израилем
СМИ: Интерпол распространил список из 173 террористов-смертников
Спорт
Фарфан и немного фарта: «Локомотив» вышел на первое место в ЧР ЦСКА перед стартом в Лиге чемпионов теряет очки и, возможно, Дзагоева. «Локомотив» побеждает и выходит на первое место в РФПЛ
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь