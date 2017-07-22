SSJ100 нашел место в африканском небе
ОАК поставит пять самолетов в Замбию.
ОАК поставит пять самолетов в Замбию.
Объединенная авиастроительная корпорация нашла новый рынок сбыта самолетов SSJ100, производимых в
Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» глава корпорации Юрий Слюсарь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Он отметил, что подписание «состоялось на абсолютно новом» для компании рынке. В Замбию будет поставлен «один самолет в
Слюсарь добавил, что ОАК совместно с Африканским
До сих пор наиболее успешным зарубежным рынком для этого самолета была Мексика, где сейчас местный перевозчик эксплуатирует 22 российских самолета, а в дальнейшем может расширить парк до 40 судов.
Слюсарь отметил, что продвижению этого самолета на местном рынке способствует правительство Мексики: авиасообщение из Мехико сейчас ограничено, что «мотивирует авиакомпании к большему разлету из крупных мексиканских центров, что подразумевает большую востребованность стоместных судов».