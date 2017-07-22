SSJ100 нашел место в африканском небе

Объединенная авиастроительная корпорация нашла новый рынок сбыта самолетов SSJ100, производимых в Комсомольске-на-Амуре. Корпорация договорилась о поставке пяти самолетов в Замбию.



Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» глава корпорации Юрий Слюсарь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Он отметил, что подписание «состоялось на абсолютно новом» для компании рынке. В Замбию будет поставлен «один самолет в VIP-комплектации для руководителя государства, и еще четыре — для развития местной гражданской авиакомпании».



Слюсарь добавил, что ОАК совместно с Африканским экспортно-импортным банком заключил лизинговое соглашение. Документ предусматривает поставку дополнительных десяти самолетов SSJ100 на африканский рынок. Кроме того, ВЭБ совместно с Афроэксимбанком договорились создать лизинговую платформу, которая «пока будет предусматривать закупку и реализацию десяти самолетов». В дальнейшем по мере оценки африканского рынка поставки могут увеличиться.



До сих пор наиболее успешным зарубежным рынком для этого самолета была Мексика, где сейчас местный перевозчик эксплуатирует 22 российских самолета, а в дальнейшем может расширить парк до 40 судов.



Слюсарь отметил, что продвижению этого самолета на местном рынке способствует правительство Мексики: авиасообщение из Мехико сейчас ограничено, что «мотивирует авиакомпании к большему разлету из крупных мексиканских центров, что подразумевает большую востребованность стоместных судов».

