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07:09 (мск), источник: 365info.kz

«Эйр Астана» отменила рейс из-за пьяного пилота

Авиакомпания «Эйр Астана» официально прокомментировала отмену рейса KC 904/890 Амстердам-Атырау-Алматы.

Источник: 365info.kz

«С сожалением сообщаем, что 20 июля 2017 года второй пилот воздушного судна не прошел тест на наличие алкоголя в крови в аэропорту Амстердама. В данный момент проводится внутреннее расследование инцидента. Мы считает такое поведение непозволительным и примем меры в отношении сотрудника после получения результатов расследования.. Приносим свои извинения пассажирам отменённого рейса за причинённые неудобства».

Такое сообщение утром 22 апреля распространил Департамент по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».

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