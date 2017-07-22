«Эйр Астана» отменила рейс из-за пьяного пилота

«С сожалением сообщаем, что 20 июля 2017 года второй пилот воздушного судна не прошел тест на наличие алкоголя в крови в аэропорту Амстердама. В данный момент проводится внутреннее расследование инцидента. Мы считает такое поведение непозволительным и примем меры в отношении сотрудника после получения результатов расследования.. Приносим свои извинения пассажирам отменённого рейса за причинённые неудобства».