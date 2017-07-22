Камил Гаджиев сообщил, что «Адмирал» закрыл долги по зарплате
Исполняющий обязанности генерального директора ХК: Это нормальный финансовый процесс.
Исполняющий обязанности генерального директора ХК: Это нормальный финансовый процесс.
ХК «Адмирал» сообщил о погашении задолженностей по зарплате перед хоккеистами и персоналом за сезон-201−2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Да, у клуба есть определённые обязательства. К счастью, они не распространяются ни на хоккеистов, ни на персонал. Для нас как для руководства это самый главный вопрос, мы его закрыли. Что касается задолженностей, они возникали по ходу деятельности клуба, многие относятся к старинным временам. Постепенно выплаты идут,
Отметим, что в сезоне-2016−2017 хоккейный клуб из Владивостока занял седьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона и получил право выступить в