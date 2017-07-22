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09:34 (мск), источник: VLADNEWS

Камил Гаджиев сообщил, что «Адмирал» закрыл долги по зарплате

Исполняющий обязанности генерального директора ХК: Это нормальный финансовый процесс.

ХК «Адмирал» сообщил о погашении задолженностей по зарплате перед хоккеистами и персоналом за сезон-201−2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК.

«Да, у клуба есть определённые обязательства. К счастью, они не распространяются ни на хоккеистов, ни на персонал. Для нас как для руководства это самый главный вопрос, мы его закрыли. Что касается задолженностей, они возникали по ходу деятельности клуба, многие относятся к старинным временам. Постепенно выплаты идут, где-то происходит реструктуризация. Это нормальный финансовый процесс — думаю, он есть практически в любом клубе, который играет в КХЛ», — говорит исполняющий обязанности генерального директора «Адмирала» Камил Гаджиев.

Отметим, что в сезоне-2016−2017 хоккейный клуб из Владивостока занял седьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона и получил право выступить в плей-офф Кубка Гагарина. В первом раунде турнира он уступил омскому «Авангарду».

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