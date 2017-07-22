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12:15 (мск), источник: Sputnik.by

Продажу «Паритетбанка» бизнесмену Прокопене проконтролирует КГК

Бизнесмен покупает госпакет акций белорусского банка за 50 миллионов долларов США.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Комитет государственного контроля будет следить за продажей госпакета акций ОАО «Паритетбанк» белорусскому бизнесмену Виктору Прокопене.

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Соответствующее решение содержится в указе № 254 президента Александра Лукашенко, опубликованном в субботу 22 июля на Национальном правовом интернет-портале.

«Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Комитет государственного контроля», — говорится в документе.

Указом также предусмотрено, что после поступления в бюджет первого платежа за акции в банке должно быть проведено общее собрание акционеров для избрания нового наблюдательного совета.

Как ранее сообщал Sputnik, Прокопеня покупает более 219 миллиардов акций банка за 50 миллионов долларов США.

Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня известен как крупный IT-инвестор. В 2009, 2010 и 2011 годах он признавался лучшим предпринимателем Минска. Три года назад Прокопеня продал свою компанию-разработчика приложений под iPhone Viaden Media, мобильными приложениями которой пользуются более 30 миллионов человек в 200 странах мира, израильскому миллиардеру Тедди Саги. В 2012 году бизнесмен зарегистрировал в Лондоне управляющую компанию инвестиционного фонда exp (capital), которая в январе 2014 года заняла первую строчку в топ-15 белорусских IT-стартапов.

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