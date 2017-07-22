Продажу «Паритетбанка» бизнесмену Прокопене проконтролирует КГК

Указом также предусмотрено, что после поступления в бюджет первого платежа за акции в банке должно быть проведено общее собрание акционеров для избрания нового наблюдательного совета.

Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня известен как крупный IT-инвестор. В 2009, 2010 и 2011 годах он признавался лучшим предпринимателем Минска. Три года назад Прокопеня продал свою компанию-разработчика приложений под iPhone Viaden Media, мобильными приложениями которой пользуются более 30 миллионов человек в 200 странах мира, израильскому миллиардеру Тедди Саги. В 2012 году бизнесмен зарегистрировал в Лондоне управляющую компанию инвестиционного фонда exp (capital), которая в январе 2014 года заняла первую строчку в топ-15 белорусских IT-стартапов.