Продажу «Паритетбанка» бизнесмену Прокопене проконтролирует КГК
Бизнесмен покупает госпакет акций белорусского банка за 50 миллионов долларов США.
Бизнесмен покупает госпакет акций белорусского банка за 50 миллионов долларов США.
МИНСК, 22 июл — Sputnik. Комитет государственного контроля будет следить за продажей госпакета акций ОАО «Паритетбанк» белорусскому бизнесмену Виктору Прокопене.
Соответствующее решение содержится в указе № 254 президента Александра Лукашенко, опубликованном в субботу 22 июля на Национальном правовом
«Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Комитет государственного контроля», — говорится в документе.
Указом также предусмотрено, что после поступления в бюджет первого платежа за акции в банке должно быть проведено общее собрание акционеров для избрания нового наблюдательного совета.
Как ранее сообщал Sputnik, Прокопеня покупает более 219 миллиардов акций банка за 50 миллионов долларов США.
Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня известен как крупный