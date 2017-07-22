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13:36 (мск), источник: Новый Калининград

Новый терминал «Храброво» начал работу

Первый рейс, пассажиры которого воспользовались новым терминалом, прибыл из Москвы.

Источник: Новый Калининград

В субботу новый терминал аэровокзального комплекса «Храброво» начал свою работу. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Первый рейс, пассажиры которого смогли воспользоваться новым залом прилета, прибыл из Москвы. Накануне аэропорт получил заключение всех контролирующих органов о допуске к эксплуатации и возможности приема самолетов и обслуживания пассажиров.

В настоящее время новый терминал площадью 27 тыс кв.м. будет обслуживать только рейсы межрегиональных авиаперевозок. Регистрация вылетающих пассажиров, международные рейсы будут по-прежнему осуществляться из старого здания аэропорта. Его реконструкцию намерены завершить к марту 2018 года.

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