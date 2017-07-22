Новый терминал «Храброво» начал работу

Источник: Новый Калининград

В субботу новый терминал аэровокзального комплекса «Храброво» начал свою работу. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Первый рейс, пассажиры которого смогли воспользоваться новым залом прилета, прибыл из Москвы. Накануне аэропорт получил заключение всех контролирующих органов о допуске к эксплуатации и возможности приема самолетов и обслуживания пассажиров.