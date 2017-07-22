Новый терминал «Храброво» начал работу
Первый рейс, пассажиры которого воспользовались новым терминалом, прибыл из Москвы.
Первый рейс, пассажиры которого воспользовались новым терминалом, прибыл из Москвы.
В субботу новый терминал аэровокзального комплекса «Храброво» начал свою работу. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».
Первый рейс, пассажиры которого смогли воспользоваться новым залом прилета, прибыл из Москвы. Накануне аэропорт получил заключение всех контролирующих органов о допуске к эксплуатации и возможности приема самолетов и обслуживания пассажиров.
В настоящее время новый терминал площадью 27 тыс кв.м. будет обслуживать только рейсы межрегиональных авиаперевозок. Регистрация вылетающих пассажиров, международные рейсы будут