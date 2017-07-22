В Астане начали продавать сахар из стабилизационного фонда
В Астане начали продавать сахар из стабилизационного фонда. Об этом сообщается на сайте столичного акимата, передает Tengrinews.kz.
В Астане начали продавать сахар из стабилизационного фонда. Об этом сообщается на сайте столичного акимата, передает Tengrinews.kz.
«В целях стабилизации цены на сахар, акиматом Астаны проводится товарная интервенция по фиксированной розничной цене 260 тенге за килограмм», — говорится в сообщении.
Реализация осуществляется в 10 торговых точках города 1. ТД «Магнум», улица Алаш, 23/12. ТД «Магнум», улица Валиханова, 203. Магазин «Апрель», проспект