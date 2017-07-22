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16:56 (мск), источник: Tengrinews

В Астане начали продавать сахар из стабилизационного фонда

В Астане начали продавать сахар из стабилизационного фонда. Об этом сообщается на сайте столичного акимата, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В целях стабилизации цены на сахар, акиматом Астаны проводится товарная интервенция по фиксированной розничной цене 260 тенге за килограмм», — говорится в сообщении.

Реализация осуществляется в 10 торговых точках города 1. ТД «Магнум», улица Алаш, 23/12. ТД «Магнум», улица Валиханова, 203. Магазин «Апрель», проспект Абылай-хана, 434. Магазин «Апрель», проспект Победы, 675. КР «Шапагат», проспект Богенбая, 696. ТЦ «Астықжан», улица Акжол, 317 ТЦ «Астыкжан», улица Бейсекова, 38. Торговая сеть «А2», ЖК «Кулагер9. Торговая сеть «А2», ЖК «Городской романс"10. ТД «Кеңмарт», трасса Караганда — Астана, здание 45.

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