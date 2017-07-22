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22:02 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородские разработчики представили бронеавтомобиль Buran на авиасалоне МАКС-2017

Нижегородские разработчики представили бронеавтомобиль Buran на авиасалоне МАКС-2017 (Жуковский, Московская область).

Об этом сообщает портал «Спецтехника и коммерческий транспорт». Согласно информации, автомобиль предназначен для перевозки людей и грузов по дорогам и бездорожью. Он рассчитан на десять человек, включая экипаж.

По информации издания, Buran может составить конкуренцию бронеавтомобилю «Тигр», который производится на Арзамасском машиностроительном заводе в Нижегородской области. Он оснащен более мощной броней, класс защиты 6А, вес — 8,8 тонны. Компоновка десантного отделения обеспечивает высокую мобильность бойцов, поскольку у каждого из них — своя дверь.

«Buran нацелен на зарубежные рынки. Именно поэтому сейчас идет работа над его модификацией, оснащенной импортной автоматической коробкой передач», — отметил представитель разработчика. Разработало автомобиль ООО «Нижегородское авиационное общество».

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