Губернатор края встретился с представителями организации дольщиков

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Губернатор Виктор Толоконский встретился с членами президиума Красноярской общественной организации дольщиков и обсудил, как решать проблемы жителей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Встреча прошла в субботу, 22 июля, в ней приняли участие представители краевого правительства и руководители муниципалитетов.

Виктор Толоконский отметил, что нужно качественно изменить подходы к осуществлению долевого строительства жилья, а также к решению проблем обманутых дольщиков.

«Главам муниципалитетов, где есть проблемные дома, нужно лично возглавить комиссии, которые будут работать с дольщиками. Эту работу нужно сделать постоянной, повседневной. Краевая комиссия должна еженедельно докладывать об изменениях на отдельных объектах. У нас есть такой опыт по контролю над самыми сложными стройками. Мы так контролируем объекты Универсиады, перинатальный центр в Норильске, жилье для пострадавших от пожаров. Такой механизм есть и он эффективен. К работе этой комиссии будут привлечены представители организации дольщиков», — сказал губернатор.

Председатель Красноярской общественной организации дольщиков Евгений Шиховцев предложил создать подкомиссии по каждой проблемной стройке, в которую войдут представители инициативной группы жителей города, застройщиков, специалистов. Подкомиссии необходимо разработать план мер законодательного, организационного и финансового характера, направленных на достройку домов, и контролировать возведение объекта.

«Также совместно с депутатами Законодательного Собрания Красноярского края необходимо разработать пакет законопроектов, целевых программ, направленных на помощь в достройке домов», — отметил Евгений Шиховцев.

Виктор Толоконский заявил, что поддерживает предложения, подготовленные Красноярской общественной организацией. Чтобы не воспроизводить проблемную ситуацию на рынке строительства жилья, сказал губернатор, готовятся меры, направленные на ограничение деятельности по возведению домов компаниями, не обеспечившими особую систему государственно-общественного контроля над строительством.