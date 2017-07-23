В Челябинске достроили ЖК для переселения из ветхих домов

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с председателем наблюдательного совета государственной корпорации — фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Жилой комплекс состоит из двух многоквартирных домов. В настоящее время обустроены придомовая территория, набережная и сквер. В шаговой доступности находятся поликлиника, больница, школа и другие необходимые объекты социальной инфраструктуры.

Всего по проекту в этом квартале сдано 447 квартир общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Для расселения 13 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года, приобретено 331 жилое помещение с чистовой отделкой площадью 14,9 тысяч квадратных метров.