В Челябинске достроили ЖК для переселения из ветхих домов
В Челябинске достроили жилой квартал «Смолинский», в который переселят южноуральцев из ветхих домов южноуральских территорий.
В Челябинске достроили жилой квартал «Смолинский», в который переселят южноуральцев из ветхих домов южноуральских территорий.
Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с председателем наблюдательного совета государственной корпорации — фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Жилой комплекс состоит из двух многоквартирных домов. В настоящее время обустроены придомовая территория, набережная и сквер. В шаговой доступности находятся поликлиника, больница, школа и другие необходимые объекты социальной инфраструктуры.
Всего по проекту в этом квартале сдано 447 квартир общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Для расселения 13 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года, приобретено 331 жилое помещение с чистовой отделкой площадью 14,9 тысяч квадратных метров.
Это позволило улучшить жилищные условия 331 семьи. В город Челябинск переедут собственники жилья из Миасского, Златоустовского городских округов, Карталинского, Миньярского, Кропачевского и Симского городских поселений, а также Ашинского, Сосновского, Увельского,