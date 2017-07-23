В Самаре средняя зарплата выросла до 33 тысяч рублей
Средний доход населения вырос на 6,7%
Средний доход населения вырос на 6,7%
Уровень жизни жителей Самарской области улучшился, сообщает Самарастат. Средняя зарплата в регионе выросла до 32 260 рублей.
— По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года средняя зарплата выросла на 6,7%, в
По их данным, самая высокая заплата выплачивается специалистам трубопроводного транспорта. Ее средний показатель находится в районе 135 435 рублей. Следом расположились сотрудники заводов по производству нефтепродуктов — 99 145 рублей. На третьем месте идут специалисты, занятые в добыче полезных ископаемых, чья средняя зарплата составляет 71 651 рубль.
Меньше всех получают производители мебели — 16 374 рубля, сотрудники предприятий рыболовства — 13 441 рубль, организаций по обработке древесины — 11 833 рубля.