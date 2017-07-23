В Самаре средняя зарплата выросла до 33 тысяч рублей

Источник: Pro Город Самара

Уровень жизни жителей Самарской области улучшился, сообщает Самарастат. Средняя зарплата в регионе выросла до 32 260 рублей.

— По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года средняя зарплата выросла на 6,7%, в январе-мае 2017 года — на 6,2%, — заявили специалисты Самарастата.

По их данным, самая высокая заплата выплачивается специалистам трубопроводного транспорта. Ее средний показатель находится в районе 135 435 рублей. Следом расположились сотрудники заводов по производству нефтепродуктов — 99 145 рублей. На третьем месте идут специалисты, занятые в добыче полезных ископаемых, чья средняя зарплата составляет 71 651 рубль.