Более сотни новых самолетов и вертолетов ожидают в ВКС в 2018 году

«Получим не меньше, чем в этом году. Более сотни новых машин, плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся», — сказал он журналистам на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017, отвечая на соответствующий вопрос.