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10:50 (мск), источник: РИА Новости

Более сотни новых самолетов и вертолетов ожидают в ВКС в 2018 году

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 23 июл — РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России планируют получить в 2018 году более сотни новых самолетов и вертолетов, сообщил главнокомандующий ВКС РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

Источник: РИА Новости

«Получим не меньше, чем в этом году. Более сотни новых машин, плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся», — сказал он журналистам на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017, отвечая на соответствующий вопрос.

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Говоря о новой госпрограмме вооружений 2018−2025 годов, формируемой сейчас в стране, Бондарев подчеркнул, что «авиацию не обидели».

«Все прекрасно понимают, что мир сегодня идет по пути развития авиационно-космической составляющей. Там новые технологии, разработки, движение вперед. В конечном итоге, это влияет и на развитие народного хозяйства, промышленности», — резюмировал главнокомандующий.

Международный авиакосмический салон МАКС-2017 в подмосковном Жуковском завершает свою работу 23 июля.

Комментарии
1
полковник Васин
Я извиняюсь , а как насчёт пожрать , что нового ?
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