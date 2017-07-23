Более сотни новых самолетов и вертолетов ожидают в ВКС в 2018 году
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 23 июл — РИА Новости.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 23 июл — РИА Новости.
«Получим не меньше, чем в этом году. Более сотни новых машин, плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся», — сказал он журналистам на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017, отвечая на соответствующий вопрос.
Говоря о новой госпрограмме вооружений 2018−2025 годов, формируемой сейчас в стране, Бондарев подчеркнул, что «авиацию не обидели».
«Все прекрасно понимают, что мир сегодня идет по пути развития
Международный авиакосмический салон МАКС-2017 в подмосковном Жуковском завершает свою работу 23 июля.