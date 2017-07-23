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14:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Cредняя зарплата в Воронежской области составила 26,8 тыс рублей

Статистики предоставили данные за январь-май 2017 года.

Средняя зарплата жителей Воронежской области составила 26,8 тыс. рублей за январь-май 2017 года. Данные появились на сайте Воронежстата в пятницу, 21 июля. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года средний ежемесячный доход жителей региона вырос на 7,2%. Реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен увеличился на 2,7%.

Средний номинальный доход в мае-2017 достиг 28,1 тыс. рублей. Это на 6,3% больше, чем в мае 2016 года. Рост реальной зарплаты составил 2,3%.

Зарплата сотрудников финансовых и страховых компаний превысила среднеобластной уровень в 1,6 раз в мае 2017 года. У работников, занятых в информационной сфере, зарплата оказалась на 48% выше, чем в среднем по Воронежской области. Доход также вырос у сотрудников организаций, обеспечивающих население региона энергией, газом и паром. Самую низкую зарплату — 40−48% от среднеобластного уровня — получали работники производства кожи, текстильных изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. На 1 июля 2017 года сообщений о просроченных задолженностях в Воронежстат не поступало.

Ранее Воронежстат опубликовал данные о зарплате жителей региона за январь-апрель 2017 года. Сумма составила 26,5 тыс. рублей.

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