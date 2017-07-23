Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании июня

В номинации «Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно» самым пунктуальным перевозчиком признана авиакомпания UTair с показателем пунктуальности 90,3%. Без задержек она выполнила 97 из 120 рейсов.

В номинации «Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно» самым пунктуальным перевозчиком признана авиакомпания Etihad Airways с показателем пунктуальности 76,9%. На ее счету 20 из 26 рейсов без задержек.

РУП «Национальный аэропорт Минск» — первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Здесь базируются авиакомпания «Белавиа», а также грузовые авиаперевозчики «Трансавиаэкспорт», «Рубистар» и «Генекс». Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов. -0-