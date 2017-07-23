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17:24 (мск), источник: Noi.md

Цены на огурцы повышаются, а на помидоры сохраняются на прежнем уровне

Цены на огурцы повышаются, а на помидоры сохраняются пока на уровне прошлой недели.

Источник: Noi.md

Цена за один килограмм огурцов начинается с 7−8 леев. На прошлой неделе огурцы можно было покупать по 5−6 леев за килограмм. Помидоры стоят 8 леев и более.

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Самыми дорогими являются желтые и розовые помидоры, их стоимость достигает 15−16 леев за один килограмм, передает IPN.

Капуста и кабачки продаются по 4 лея за килограмм. Кочан кукурузы можно приобрести за 2−3 лея. За один килограмм синих покупатель должен заплатить 7−8 леев, а за килограмм сладкого перца — 5−7 леев. Стоимость одного килограмма стручков начинается с 10 леев. Пучок укропа, сельдерея и зеленого лука продается, как и прежде, по 2 лея. Самый дешевый картофель продается на рынке по 4 лея за один килограмм.

На рынке появилась сладкая ежевика и продается по 50 леев за один килограмм. Появились в продаже также и сливы, которые стоят 15 леев килограмм и более. Стоимость одного килограмма абрикосов начинается с 12 леев. Персики продаются по 10−12 леев. Клубника стоит 25 леев килограмм.

Черная, красная и белая смородина продается по 30 леев за килограмм. Арбузы стоят 3−4 лея килограмм, а дыни — 12−15 леев.

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