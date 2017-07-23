Минфин вынес на обсуждение проект указа по вопросам страховой деятельности

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение проект указа «Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам страховой деятельности», сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Минфина.

Документ разработан в целях совершенствования государственного регулирования и дальнейшего развития страховой деятельности, а также принятия дополнительных мер по защите имущественных интересов граждан и организаций.