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16:33 (мск), источник: БЕЛТА

Минфин вынес на обсуждение проект указа по вопросам страховой деятельности

Документ разработан в целях совершенствования государственного регулирования и дальнейшего развития страховой деятельности, а также принятия дополнительных мер по защите имущественных интересов граждан и организаций.

Источник: БЕЛТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение проект указа «Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам страховой деятельности», сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Минфина.

Документ разработан в целях совершенствования государственного регулирования и дальнейшего развития страховой деятельности, а также принятия дополнительных мер по защите имущественных интересов граждан и организаций.

С текстом можно ознакомиться на сайте Минфина. Предложения предлагается предоставить не позднее 1 августа 2017 года в электронном виде на адрес insurance@minfin.gov.by.

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