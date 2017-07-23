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21:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители одного из районов Уфы останутся без света

Отключение временное: планируются ремонтные работы.

Источник: Reuters

В Уфе несколько десятков домов останутся без электричества — сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 9 часов до 18 часов 25 и 26 июля будут вестись ремонтные работы по следующим адресам: ул. Щорса с 4 по 70, с 5 по 45; ул. Короткая с 1 по 39а, с 2 по 38; ул. Богатырская с 1 по 27, с 2 по 36; ул. Выгонная с 10 по 60, с 9 по 23а; ул. Таймырская с 1 по 15, с 2 по 14; ул. Рабочая с 1 по 55, с 2 по 38; ул. М. Рабочая с 23 по 37, с 18 по 40; пер. Рабочий с 1 по 9, с 2 по 14; ул. Б. Придорожная с 1 по 15, с 2 по 14; ул. Придорожная с 1 по 73, с 2 по 40; ул. Баумана с 2 по 10а; ул. 2-я Придорожная с 11 по 23б, с 14 по 32.

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