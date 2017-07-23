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21:01 (мск), источник: Om1.ru

На границе с Омском задержали грузовик с пятью тоннами огурцов

У владельца груза оказался просрочен фитосанитарный сертификат.

Партия огурцов весом в 5 тонн не доехала до Омска. По данным пресс-службы управления Россельхознадзора по Омской области, на ФКП «Исилькульский» был задержан грузовой автомобиль с огурцами, который следовал из Казахстана в Омск.

Водитель предоставил сопроводительные документы, но при проверке оказалось, что у фитосанитарного сертификата истек срок действия.

В соответствии со ст.10.2 КоАП РФ перевозчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Пятитонную партию огурцов вернули в Казахстан.

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