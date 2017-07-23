На границе с Омском задержали грузовик с пятью тоннами огурцов
У владельца груза оказался просрочен фитосанитарный сертификат.
У владельца груза оказался просрочен фитосанитарный сертификат.
Партия огурцов весом в 5 тонн не доехала до Омска. По данным
Водитель предоставил сопроводительные документы, но при проверке оказалось, что у фитосанитарного сертификата истек срок действия.
В соответствии со ст.10.2 КоАП РФ перевозчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Пятитонную партию огурцов вернули в Казахстан.