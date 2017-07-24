В Кронштадте спекулянты торгую бесплатными билетами на Главный военно-морской парад
Глава района просит у полиции помощи.
Глава района просит у полиции помощи.
В преддверии Главного
— Место, где организуют просмотр парада в Кронштадте, ограничено, — рассказал «Комсомолке»
— Главное командование ВМФ посчитало, что безопасно на нем вмешается 8 тысяч человек. Изготовили 8 тысяч пригласительных. 3 тысячи отдали нам, а 5 распространили по другим районам Петербурга и регионам.
— Глава администрации попросил полицию взять спекуляции с билетами на контроль, особенно 30 июля, — добавил Андрей Краснобаев. — А на будущий год мы обратимся к организаторам, чтобы они либо меняли площадку на более вместительную, либо вообще отказались от пригласительных и организовали свободный вход.