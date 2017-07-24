В Кронштадте спекулянты торгую бесплатными билетами на Главный военно-морской парад

В преддверии Главного военно-морского парада, который пройдет 30 июля в Петербурге и Кронштадте, активизировались спекулянты. Жители Котлина пожаловались властям на товарищей, которые продают бесплатные билеты на парад.

— Место, где организуют просмотр парада в Кронштадте, ограничено, — рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев.

— Главное командование ВМФ посчитало, что безопасно на нем вмешается 8 тысяч человек. Изготовили 8 тысяч пригласительных. 3 тысячи отдали нам, а 5 распространили по другим районам Петербурга и регионам.

3 тысячи билетов раздавали работникам бюджетных организаций и обычным кронштадтцам в порядке очереди. Конечно, не хватило.