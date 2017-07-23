Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "быстрый" Киев опозорился из-за Керченского моста
Какие БАДы идут нам на пользу, а какие — опустошают кошелек
7 нелепых запретов для беременных
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
МО РФ рассказало о новом самолете с укороченным взлетом – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Соблазнительный купальник: Серябкина похвасталась фигурой
СМИ: в Сети удивлены изменившейся внешностью Лорак
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
20:08 (мск), источник: РИА Новости

Россия на МАКС-2017 заключила контракты на 400 миллиардов рублей

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сумма подписанных в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 контрактов и соглашений о намерениях по поставкам российской авиатехники составила 400 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Источник: РИА Новости

Авиасалон проходил в подмосковном Жуковском 18—23 июля.

«Объем контрактов и соглашений о намерениях оценен в 400 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Более сотни новых самолетов и вертолетов ожидают в ВКС в 2018 году

Участниками выставочной программы, отмечает Минпромторг, стали 880 компаний из 36 стран, что превысило показатели 2015 года.

МАКС-2017 превысил показатели предыдущей выставки по количеству экспонентов и международному охвату. Площадь экспозиции в павильонах составила 20 тысяч квадратных метров, добавляется в сообщении.

Крупнейшими сделками салона стали твердый контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» и контракт на поставку в операционный лизинг 16 самолетов МС-21 авиакомпании Red Wings, включая четыре лайнера с отечественными двигателями ПД-14.

Комментарии
5
Сергей Костенко
Хоть суммы контрактов в рублях писать стали, патриоты... Или чтобы суммы солидней выглядели???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
валерий кругляков
сколько новых миллионеров появиться в России
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Yarik Rus750
Да уж было бы солидно)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Почему Литва в панике. Европе угрожает эпидемия правды из России
То, что показали Т-50 на МАКСе, вводит в 'состояние ступора'. Мнение
Почему Литва в панике. Европе угрожает эпидемия правды из России
Белый дом: Трамп поддерживает закон о новых санкциях против РФ
Умер первый советский миллионер Артем Тарасов
Застрявшие в Турции российские туристы вылетели в Москву
В Роспотребнадзоре назвали города-лидеры по распространению ВИЧ
В Москве скончалась ведущая программы «Доброе утро»
Обратившаяся к Путину студентка сможет освоить два инструмента
Спорт
Метания Неймара: обзор главных трансферных новостей в Европе Мората в «Челси», будущее Неймара и Мюллера, проблемы «Халла» и другие новости европейского трансферного рынка за последнюю неделю
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь