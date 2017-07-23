Россия на МАКС-2017 заключила контракты на 400 миллиардов рублей
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сумма подписанных в ходе Международного
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сумма подписанных в ходе Международного
Авиасалон проходил в подмосковном Жуковском
«Объем контрактов и соглашений о намерениях оценен в 400 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
Участниками выставочной программы, отмечает Минпромторг, стали 880 компаний из 36 стран, что превысило показатели 2015 года.
МАКС-2017 превысил показатели предыдущей выставки по количеству экспонентов и международному охвату. Площадь экспозиции в павильонах составила 20 тысяч квадратных метров, добавляется в сообщении.
Крупнейшими сделками салона стали твердый контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» и контракт на поставку в операционный лизинг 16 самолетов МС-21 авиакомпании Red Wings, включая четыре лайнера с отечественными двигателями ПД-14.