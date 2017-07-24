Intel вступает в конфликт с Qualcomm
По мнению Intel, Qualcomm пытается устранить последнего оставшегося
По мнению Intel, Qualcomm пытается устранить последнего оставшегося
Компания Intel подключилась к патентному спору, возникшему между Apple и Qualcomm, и обвинила последних в попытке устранить конкурентов при помощи судебных тяжб.
По мнению Intel, Qualcomm пытается устранить последнего оставшегося
Также Intel обвинила Qualcomm в сговоре с Apple, в соответствии с которым производитель iPhone обязуется использовать только ее чипы в обмен на низкие лицензионные сборы.
Напомним, спор между Apple и Qualcomm возник в январе 2017 года. «Яблочные» подали иск, заявив, что Qualcomm не предоставил им справедливые условия для лицензирования своих технологий.
Впрочем, Intel также не является невинной жертвой игр монополистов. В 2014 году ЕС оштрафовал компанию за доминирующее положение в производстве процессоров для ПК и нивелирование конкурентное борьбы с AMD.