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08:52 (мск), источник: БЕЛТА

Intel вступает в конфликт с Qualcomm

По мнению Intel, Qualcomm пытается устранить последнего оставшегося конкурента-производителя чипов для мобильных аппаратов. Инициированное ими расследование преследует вовсе не защиту патентных прав, а откровенный «подкоп» под «Интел».

Источник: БЕЛТА

Компания Intel подключилась к патентному спору, возникшему между Apple и Qualcomm, и обвинила последних в попытке устранить конкурентов при помощи судебных тяжб.

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По мнению Intel, Qualcomm пытается устранить последнего оставшегося конкурента-производителя чипов для мобильных аппаратов. Инициированное ими расследование преследует вовсе не защиту патентных прав, а откровенный «подкоп» под «Интел».

Также Intel обвинила Qualcomm в сговоре с Apple, в соответствии с которым производитель iPhone обязуется использовать только ее чипы в обмен на низкие лицензионные сборы.

Напомним, спор между Apple и Qualcomm возник в январе 2017 года. «Яблочные» подали иск, заявив, что Qualcomm не предоставил им справедливые условия для лицензирования своих технологий.

Впрочем, Intel также не является невинной жертвой игр монополистов. В 2014 году ЕС оштрафовал компанию за доминирующее положение в производстве процессоров для ПК и нивелирование конкурентное борьбы с AMD.

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