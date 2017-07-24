Intel вступает в конфликт с Qualcomm

Источник: БЕЛТА

Компания Intel подключилась к патентному спору, возникшему между Apple и Qualcomm, и обвинила последних в попытке устранить конкурентов при помощи судебных тяжб.

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По мнению Intel, Qualcomm пытается устранить последнего оставшегося конкурента-производителя чипов для мобильных аппаратов. Инициированное ими расследование преследует вовсе не защиту патентных прав, а откровенный «подкоп» под «Интел».

Также Intel обвинила Qualcomm в сговоре с Apple, в соответствии с которым производитель iPhone обязуется использовать только ее чипы в обмен на низкие лицензионные сборы.

Напомним, спор между Apple и Qualcomm возник в январе 2017 года. «Яблочные» подали иск, заявив, что Qualcomm не предоставил им справедливые условия для лицензирования своих технологий.