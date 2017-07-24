Восстановление белорусской экономики продолжится, но будет медленным

Источник: Ежедневник.by

Об этом говорится в Макроэкономическом прогнозе для Беларуси на 2017−2018 год, подготовленном Исследовательским центром ИПМ.

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Представители исследовательского центра ожидают, что что экономические власти страны сохранят разумную макроэкономическую политику (и будут поддерживать реальный эффективный курс около равновесного уровня). Поэтому при составлении прогноза моделировалось только влияние на основные макроэкономические показатели меньшего объема поставок сырой нефти из России в 2018 году и более медленного роста в России в 2018 году.

Экономисты прогнозируют, что Беларусь вернется к экономическому росту при любом сценарии, главным образом благодаря восстановлению экспорта и потребления домохозяйств. Темпы роста особенно чувствительны к условиям поставок сырой нефти, в то время как более медленный рост в России, который подрывает ненефтяной экспорт, оказывает меньший эффект вследствие адаптации ненефтяного импорта.