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01:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Siemens не исключает кадровых перестановок в связи со скандалом с турбинами

По данным газеты Handelsblatt, руководство концерна сейчас обсуждает только скандал с турбинами.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Германский концерн Siemens не исключает, что скандал с его турбинами, которые якобы были поставлены в Крым в обход санкций ЕС, будет иметь и «кадровые последствия». Об этом сообщила в воскресенье вечером газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

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По ее данным, в руководстве Siemens сейчас обсуждается только скандал с турбинами.

«Несмотря на то что компания считает себя жертвой, кадровые последствия не исключаются», — отметило издание. Некоторые лица в концерне обвиняют главу российского подразделения Дитриха Мёллера в том, что он слишком долго затягивал с проверкой первых сведений о возможных нарушениях санкционного режима.

«Пожалуй, нужно было скорее бить тревогу», — отметил источник Handelsblatt.

Газета также отметила, что Siemens намерен создать новый механизм контроля над установкой оборудования концерна непосредственно на месте, куда оно доставляется. По ее информации, в промышленных кругах ФРГ исходят из того, что Siemens при необходимости готов смириться с серьезными финансовыми потерями, но ни в коем случае не будет рисковать репутацией на рынке.

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В минувшую пятницу концерн заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, как утверждает компания, четыре газотурбинные установки, поставленные для электростанции в Тамани, были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Однако в Siemens указали, что концерн не собирается уходить с российского рынка, но ужесточит правила работы в стране — теперь все новые проекты Siemens по созданию газотурбинного оборудования в России будут реализовываться только через совместное предприятие с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» — и собственный филиал в России, контроль за которыми будет ужесточен.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в связи со скандалом подчеркнул, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Министр пояснял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отметил глава ведомства.

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