Все участники сделки ОПЕК+ согласны на плавный выход из нее
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ готовы на плавный выход из нее.
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ готовы на плавный выход из нее.
Мы основываемся на том, что инициатива по стабилизации рынка будет длиться до 1 апреля 2018 года, после чего выход будет постепенным, восстанавливаясь в соответствии с растущим спросом.
«Если не потребуются дополнительные меры по стабилизации рынка,
По его мнению, инициатива ряда нефтедобывающих стран стабилизировать рынок оказалась весьма эффективной, несмотря на волатильность рынка, которая наблюдается. «Мы считаем, что на нынешнем этапе основное внимание должно быть сосредоточено на сохранении наметившегося положительного импульса», — отметил министр. «Мы продолжим с нашими партнерами обсуждение мер, направленных на балансировку рынка», — сказал он.