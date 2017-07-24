В Хабаровском крае теплосети готовы к отопительному сезону на треть

Подготовка к отопительному сезону в Хабаровском крае завершилась более чем на треть. В порядок привели 38% всех коммунальных объектов региона.

В районах готовы 77 котельных — это 17,2% от общего числа. Как сообщает пресс-служба правительства края, специалисты капитально отремонтировали 38% всех дизель-генераторов — 42 штуки, а также 281 трансформаторную подстанцию — 51% и 17,7 километра теплотрасс — 26,5% от общего числа. Кроме того, рабочие привели в порядок 154,2 километра линий электропередачи — 47,3%, а также 6,3 километра водопровода — 15,8% и 2,3 километра канализационных труб — 15,4%.

«Работы идут по графику. В каждом муниципальном образовании сформирован и выполняется план основных мероприятий. Контроль над ходом работ ведёт министерство. В случае возникновения проблемных вопросов мы совместно с органами местного самоуправления принимаем меры для их оперативного решения», — отметил заместитель министра ЖКХ края — начальник управления инженерной коммунальной инфраструктуры и топливообеспечения Марк Хакимов.

Специалисты промыли 537,94 километра теплотрасс, или 62% от плана, а также 220 километров водопровода, или 45,9%, 292 километра канализационных труб, или 15,2%. Рабочие опрессовали 1,5 тысячи километра теплосетей — 86,4% от общего количества.