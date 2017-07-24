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03:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Дорожники исчезли с Народного проспекта во Владивостоке

Дорожники исчезли с Народного проспекта во Владивостоке.

Источник: РИА "Новости"

Вчера вечером дорожные работы на Народном проспекте во Владивостоке были остановлены, сообщает ИА «Дейта.ру» со ссылкой на соцсети. Хотя еще 28 июня чиновники заявили, что дорожные работы на этом участке будут вестись в круглосуточном режиме.

Однако с наступлением солнечной погоды в приморской столице, рабочие оставили технику и, судя по всему, рванули на море. К сожалению, короткая «морская прогулка» для рабочих — это многокилометровая пробка для жителей и гостей Владивостока в будние дни. И эта пробка, к слову, с такими темпами выполнения ремонтных работ рассосется нескоро.

Екатерина Брязгунова.

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