Дорожники исчезли с Народного проспекта во Владивостоке.

Вчера вечером дорожные работы на Народном проспекте во Владивостоке были остановлены, сообщает ИА «Дейта.ру» со ссылкой на соцсети. Хотя еще 28 июня чиновники заявили, что дорожные работы на этом участке будут вестись в круглосуточном режиме.

Однако с наступлением солнечной погоды в приморской столице, рабочие оставили технику и, судя по всему, рванули на море. К сожалению, короткая «морская прогулка» для рабочих — это многокилометровая пробка для жителей и гостей Владивостока в будние дни. И эта пробка, к слову, с такими темпами выполнения ремонтных работ рассосется нескоро.