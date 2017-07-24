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03:54 (мск), источник: Вести Приморье

Сумма долга по зарплате в Приморье превышает 700 млн рублей — прокуратура

Общая сумма долга по зарплате в Приморье превышает 700 млн рублей, более 70% его приходится на предприятия-банкроты. В частности, задолженность перед работниками оборонного завода «Радиоприбор» во Владивостоке составляет более 400 млн рублей, сообщил в понедельник на расширенном заседании коллегии прокуратуры Приморья первый заместитель прокурора края Вячеслав Шайбеков.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, по состоянию на 1 июля текущего года долг составляет 713 млн рублей. Только задолженность АО «Радиоприбор» перед своими работниками составляет более 400 млн рублей, по фактам нарушения трудовых прав работников данного предприятия прокуратура приняла комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе уголовно-процессуального характера, их руководитель и арбитражные управляющие неоднократно заслушивались на совещаниях в прокуратуре края. О складывающейся ситуации проинформированы губернатор края и главный федеральный инспектор.

На конец 2016 года долги по зарплате в Приморье превысили 780 млн рублей, больше половины этой суммы приходилось на оборонный завод «Радиоприбор» во Владивостоке.

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