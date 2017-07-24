Сумма долга по зарплате в Приморье превышает 700 млн рублей — прокуратура
Общая сумма долга по зарплате в Приморье превышает 700 млн рублей, более 70% его приходится на
Общая сумма долга по зарплате в Приморье превышает 700 млн рублей, более 70% его приходится на
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, по состоянию на 1 июля текущего года долг составляет 713 млн рублей. Только задолженность АО «Радиоприбор» перед своими работниками составляет более 400 млн рублей, по фактам нарушения трудовых прав работников данного предприятия прокуратура приняла комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе
На конец 2016 года долги по зарплате в Приморье превысили 780 млн рублей, больше половины этой суммы приходилось на оборонный завод «Радиоприбор» во Владивостоке.