Сумма долга по зарплате в Приморье превышает 700 млн рублей — прокуратура

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, по состоянию на 1 июля текущего года долг составляет 713 млн рублей. Только задолженность АО «Радиоприбор» перед своими работниками составляет более 400 млн рублей, по фактам нарушения трудовых прав работников данного предприятия прокуратура приняла комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе уголовно-процессуального характера, их руководитель и арбитражные управляющие неоднократно заслушивались на совещаниях в прокуратуре края. О складывающейся ситуации проинформированы губернатор края и главный федеральный инспектор.