Задержанный с пятницы в Турции самолет прибыл во Внуково

Источник: Reuters

По информации телеканала, самолет с 300 пассажирами прибыл в столичный аэропорт около полуночи.

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В воскресенье Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с задержками авиарейсов компанией «Ай Флай».

По данным надзорного ведомства, авиарейс сообщением Москва — Бодрум от 22 июля был задержан на 16 часов, и отправлен 23 июля в 14:07. Авиарейс Москва — Анталия от 23 июля 2017 года задержан на 6 часов, и вылет запланирован на 22:00 23 июля.

«Сложившаяся ситуация находится на контроле прокуратуры, особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров», — отмечается в сообщении.