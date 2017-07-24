Задержанный с пятницы в Турции самолет прибыл во Внуково

По информации телеканала, самолет с 300 пассажирами прибыл в столичный аэропорт около полуночи.
В воскресенье Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с задержками авиарейсов компанией «Ай Флай».
По данным надзорного ведомства, авиарейс сообщением Москва — Бодрум от 22 июля был задержан на 16 часов, и отправлен 23 июля в 14:07. Авиарейс Москва — Анталия от 23 июля 2017 года задержан на 6 часов, и вылет запланирован на 22:00 23 июля.
«Сложившаяся ситуация находится на контроле прокуратуры, особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров», — отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что инициирована проверка, представители юридического лица вызваны для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по статье 14.1.2 КоАП РФ (нарушение лицензионного законодательства в связи с задержкой рейса).