С 24 июля часть Перми останется без горячей воды
В городе продолжаются гидравлические испытания.
В городе продолжаются гидравлические испытания.
Тепловики опубликовали новый график отключении горячей воды. Часть пермяков уже греет воду в тазиках, а
С 24 июля на две недели горячую воду отключат по следующим адресам:
Ленинский район:
Мотовилихинский район:
Орджоникидзевский район:
Дзержинский район:
С 26 июля по 9 августа горячей воды не будет по адресам:
Индустриальный район:
С 28 июля на две недели отключат горячую воду по адресам:
Индустриальный район: