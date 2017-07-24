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07:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

С 24 июля часть Перми останется без горячей воды

В городе продолжаются гидравлические испытания.

Тепловики опубликовали новый график отключении горячей воды. Часть пермяков уже греет воду в тазиках, а кому-то это придётся делать в ближайшее время.

С 24 июля на две недели горячую воду отключат по следующим адресам:

Ленинский район:

  • Ул. 25 Октября, 1а, 4, 5.
  • Ул. Г. Звезда, 14, 12, 12а, 18, 8, 2.
  • Ул. М. Горького, 5.
  • Ул. Петропавловская, 19, 17, 29, 27, 23, 26, 28, 30.
  • Ул. Сибирская, 4а, 22, 21, 25, 5а, 7а, 1.
  • Ул. Монастырская, 21, 27, 41, 53а, 53б, 14а, 12.
  • Ул. Советская, 36, 40, 33.
  • Ул. В. Ленина, 31.
  • Ул. Комсомольский пр., 10, 8.
  • Ул. В. Куйбышева, 1.
  • Ул. С. Окулова, 6, 7.
  • Ул. Осинская, 2а, 6, 8.

Мотовилихинский район:

  • Ул. Н. Добролюбова, 10, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 2а, 4а, 1.
  • Ул. И. Тургенева, 41 39, 35, 33, 31, 29, 33а, 35а, 35б, 27, 16, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 37.
  • Ул. А. Макаренко, 28/1, 28/2, 20, 12, 14, 16, 10, 8, 24, 26, 28/3.

Орджоникидзевский район:

  • Ул. Домостроительная, 7, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29.
  • Ул. Песочная, 8, 14.
  • Ул. Оргалитовая, 3, 5.

Дзержинский район:

  • Ул. Гатчинская, 14.
  • Ул. Углеуральская, 19, 21.
  • Ул. В. Каменского, 26, 28, 30, 32, 32а.
  • Ул. Комсомольский пр., 8, 10а, 12, 12а.

С 26 июля по 9 августа горячей воды не будет по адресам:

Индустриальный район:

  • Ул. И. Свиязева, 16, 18, 18а, 24, 30, 22, 22а, 28, 28а, 28б, 20, 26, 17.
  • Ул. Чердынская, 17, 21, 23, 25, 27, 29.
  • Ул. А. Леонова, 51.
  • Ул. О. Кошевого, 29, 34.
  • Ул. Л. Чайкиной, 22, 28, 32.
  • Ул. Подводников, 83а, 87, 94, 92, 96.
  • Ул. Теплогорская, 22, 20.

С 28 июля на две недели отключат горячую воду по адресам:

Индустриальный район:

  • Ул. А. Леонова, 47а, 47, 49.
  • Ул. Чердынская, 36, 38, 42, 44, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 40.
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