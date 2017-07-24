В Омской области изменится расписание нескольких электричек
С 30 июля по 8 августа на путях Называевского направления будут проводить ремонт.
С 30 июля по 8 августа на путях Называевского направления будут проводить ремонт.
Компания «Омск-пригород» предупреждает:
В частности, на заре придётся вставать жителям Называевска, собравшимся ехать в Омск. Электричка стартует на 14 минут раньше обычного — в 05:48. Электропоезд с Московки, наоборот, станет прибывать в Называевск на 21 минуту позже — к 10:25.
С воскресенья 30 июля по вторник 8 августа:
Воскресенье 30 июля, пятница 4 августа, суббота 5 августа и воскресенье 6 августа:
С воскресенья 30 июля по среду 2 августа:
№ 6563 «Московка — Называевская», отправление со ст. Московка по расписанию, прибытие на ст. Называевская в 10:25 (на 21 минуту позже).
С четверга 3 августа по вторник 8 августа:
№ 6563 «Московка — Называевская», отправление со ст. Московка по расписанию, прибытие на ст. Называевская в 10:10 (на 6 минут позже).