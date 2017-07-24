В Омской области изменится расписание нескольких электричек

Компания «Омск-пригород» предупреждает: из-за ремонтных работ на участке «Драгунская — Любинская» изменится время отправления и прибытия нескольких поездов Называевскгого направления.

В частности, на заре придётся вставать жителям Называевска, собравшимся ехать в Омск. Электричка стартует на 14 минут раньше обычного — в 05:48. Электропоезд с Московки, наоборот, станет прибывать в Называевск на 21 минуту позже — к 10:25.

С воскресенья 30 июля по вторник 8 августа:

№ 6570 «Называевская — Омск», отправление со ст. Называевская в 05:48 (на 14 минут раньше), прибытие на ст. Омск в 08:19 (на 11 минут раньше);

№ 6565 «Московка — Драгунская», отправление со ст. Московка и ст. Омск по расписанию, прибытие на ст. Драгунская в 12:58 (на 6 минут позже);

№ 6566 «Драгунская — Московка», отправление со ст. Драгунская по расписанию, прибытие на Московка в 16:47 (на 3 минуты позже);

№ 6564 «Называевская — Омск», отправление со ст. Называевская по расписанию, прибытие на ст. Омск в 18:35 (на 3 минуты позже);

№ 6569 «Омск — Называевская», отправление со ст. Омск в 18:51 (на 5 минут раньше), прибытие на ст. Называевская в 21:27 (на 1 минуту позже).

Воскресенье 30 июля, пятница 4 августа, суббота 5 августа и воскресенье 6 августа:

№ 6567 «Омск — Называевская», отправление со ст. Омск в 15:20 (на 10 минут раньше), прибытие на ст. Называевская в 17:58 (на 4 минуты раньше);

№ 6568 «Называевская — Омск», отправление со ст. Называевская по расписанию, прибытие на ст. Омск в 21:05 (на 3 минуты позже);

№ 6704 «о.п.2881 км — Входная — Омск», отправление с о.п.2881 км в 20:42 (на 3 минуты позже), прибытие на ст. Омск в 21:14 (на 3 минуты позже).

С воскресенья 30 июля по среду 2 августа:

№ 6563 «Московка — Называевская», отправление со ст. Московка по расписанию, прибытие на ст. Называевская в 10:25 (на 21 минуту позже).

С четверга 3 августа по вторник 8 августа: