Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Какие БАДы идут нам на пользу, а какие — опустошают кошелек
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Как использовать для хранения место вокруг окна
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Военные РФ рассказали о новом авианосце и самолете – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Соблазнительный купальник: Серябкина похвасталась фигурой
СМИ: в Сети удивлены изменившейся внешностью Лорак
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
10Землетрясение в Эгейском море
07:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Минтруд Башкирии сообщил о новых вакансиях с зарплатой от 30 до 80 тысяч рублей

УФА, 23 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана опубликованы новые вакансии с заработной платой не ниже 30 тысяч рублей.

Инфекционной клинической больнице № 4 г. Уфы требуется врач-инфекционист. Заработная плата — 40 тысяч рублей.

Уфимский санаторий «Радуга» примет на работу врача-терапевта, без требований к опыту работы. Зарплата — от 30 до 50 тысяч рублей.

Уфимскому предприятию «Арт-оснастка» требуется оператор станков с программным управлением. Заработная плата — от 30 до 50 тысяч рублей. Квартальные премии, соцпакет. Возможно предоставление общежития.

Это же предприятие примет на работу токаря с зарплатой от 30 до 50 тысяч рублей.

Уфимское ООО «Строймонтажсервис» примет на работу каменщика и облицовщика-плиточника, желательно с опытом работы. Заработная плата — от 35 до 40 тысяч рублей.

Уфимское ООО «Уфаэнергоучет» примет на временную работу энергомонтажника с опытом работы не менее двух лет. Заработная плата — от 35 до 80 тысяч рублей. Место работы — Жилино, Нагаево, Нижегородка.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ЕС подготовит возможные меры против антироссийских санкций США
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
Россия сократит расходы на поддержку внешнеполитических НКО
МВД пополнило перечень наркотических средств 13 препаратами
Самолет с застрявшими в Бодруме туристами прибыл в Москву
Спорт
РФПЛ: «Зенит» вернулся, вернется ли «Спартак»? В субботу «Зенит» одержал важную и трудную победу над «Рубином». «Спартак» вчера в Уфе вновь потерял очки. Два главных фаворита сезона все больше отдаляются друг от друга
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Московские квартиры стали рекордно доступными
Стали известны первые участки для реновации
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь