Подрядчик не смог начать ремонт нового участка на проспекте Мира
Очередная проверка показала, что рабочие не готовы качественно проводить ремонт сразу на двух участках центральной улицы Красноярска.
Очередная проверка показала, что рабочие не готовы качественно проводить ремонт сразу на двух участках центральной улицы Красноярска.
Компании «ПромСтройПроект» не разрешили перекрыть еще один участок проспекта Мира для ремонта. Дополнительная проверка показала, что подрядная организация пока не готова выйти сразу на два объекта, сообщили в
Подрядчики отстают от рабочего
Однако контрольная проверка в выходные показала, что подрядная компания пока не готова качественно организовать ремонт сразу двух участков — в данный момент она проводит ремонт на проспекте Мира на участке от ул. Каратанова до ул. Парижской Коммуны.
«ПромСтройПроект» получил предписание и должен ликвидировать отставание от графика за неделю. Только после устранения нарушений сроков, рабочие смогут выйти на участок от ул. Горького до ул. Диктатуры Пролетариата.