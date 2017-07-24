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07:24 (мск), источник: Newslab.ru

Подрядчик не смог начать ремонт нового участка на проспекте Мира

Очередная проверка показала, что рабочие не готовы качественно проводить ремонт сразу на двух участках центральной улицы Красноярска.

Источник: РИА "Новости"

Компании «ПромСтройПроект» не разрешили перекрыть еще один участок проспекта Мира для ремонта. Дополнительная проверка показала, что подрядная организация пока не готова выйти сразу на два объекта, сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства администрации Красноярска.

Подрядчики отстают от рабочего плана-графика выполнения работ и, чтобы нагнать отставание, выразили желание вести ремонт сразу на двух участках центрального проспекта города. Принципиальное согласие на такие действия было получено в пятницу, 21 июля. Для компании разработали схемы организации движения, о возможных изменениях проинформировали красноярцев. Подрядчик должен был начать работы на участке проспекта Мира от улицы Диктатуры Пролетариата до улицы Горького.

Однако контрольная проверка в выходные показала, что подрядная компания пока не готова качественно организовать ремонт сразу двух участков — в данный момент она проводит ремонт на проспекте Мира на участке от ул. Каратанова до ул. Парижской Коммуны.

«ПромСтройПроект» получил предписание и должен ликвидировать отставание от графика за неделю. Только после устранения нарушений сроков, рабочие смогут выйти на участок от ул. Горького до ул. Диктатуры Пролетариата.

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