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07:25 (мск), источник: Baikal-info.ru

За два года в Иркутске появится 61 км безопасных и качественных дорог

В Иркутске по программе «Безопасные и качественные дороги» в 2017 отремонтируют 28 км дорог, в 2018 году — 33 км.

Источник: РИА "Новости"

Контролируют реализацию программы Росавтодор и активная общественность, рассказала 21 июля председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.

«Проектом предусмотрено 180 млн рублей на ремонт шести объектов — улицы Вампилова, Лермонтова, Маяковского, Розы Люксембург, Воровского, новая объездная дорога в Ново-Ленино и 330 млн рублей — 19 объектов: площадь Кирова, улицы Ленина, Тимирязева. Два участка отремонтированных дорог подрядчики будут переделывать в связи с выявлением недостаточной толщины дорожного покрытия, это 5 тыс. кв. метров новой объездной и улицы Ширямова», — рассказал директор Иркутскавтодора Михаил Чайковский.

В прошлом году в Иркутске отремонтировали 45 тыс. кв. м тротуара, в этом году планируют отремонтировать и построить более 52 тыс. кв. м. Продолжится обустройство дорог частного сектора: в 2016 году было отремонтировано 76 дорог частного сектора, в этом году планируют привести в порядок 110 на сумму более 70 млн рублей. К работам планируется приступить после 10 августа. Обустроены 220 дворовых территорий: сделано освещение, заменён асфальт, установлены детские площадки, парковки и ограждение.

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