За два года в Иркутске появится 61 км безопасных и качественных дорог

«Проектом предусмотрено 180 млн рублей на ремонт шести объектов — улицы Вампилова, Лермонтова, Маяковского, Розы Люксембург, Воровского, новая объездная дорога в Ново-Ленино и 330 млн рублей — 19 объектов: площадь Кирова, улицы Ленина, Тимирязева. Два участка отремонтированных дорог подрядчики будут переделывать в связи с выявлением недостаточной толщины дорожного покрытия, это 5 тыс. кв. метров новой объездной и улицы Ширямова», — рассказал директор Иркутскавтодора Михаил Чайковский.

В прошлом году в Иркутске отремонтировали 45 тыс. кв. м тротуара, в этом году планируют отремонтировать и построить более 52 тыс. кв. м. Продолжится обустройство дорог частного сектора: в 2016 году было отремонтировано 76 дорог частного сектора, в этом году планируют привести в порядок 110 на сумму более 70 млн рублей. К работам планируется приступить после 10 августа. Обустроены 220 дворовых территорий: сделано освещение, заменён асфальт, установлены детские площадки, парковки и ограждение.