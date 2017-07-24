Водители начали получать онлайн-ответы на жалобы по штрафам за неоплаченную парковку

Пользователи сервиса Правительства Москвы «Автокод» теперь могут в режиме онлайн посмотреть электронную копию решений по обжалованию штрафов за неоплаченную парковку. Электронный ответ от ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» стал доступен в личном кабинете сайта. К электронной выписке прилагается трек-номер почтового отправления. По нему можно отследить, когда и в какое отделение «Почты России» доставят бумажную копию решения.

Как рассказали в Департаменте информационных технологий города Москвы, сейчас онлайн-версия решения носит информационный характер. Для обращения в суд все равно нужно получить официальный ответ от АМПП. Для этого необходимо дождаться, когда придет заказное письмо, отправленное через «Почту России».

Как уточнил руководитель направлений Департамента информационных технологий города Москвы Юрий Чулюков, многие пользователи живут не по адресу прописки, и, чтобы получить бумажное письмо, зачастую необходимо ехать в другой район или город.

«Сейчас автомобилисты могут узнать о решении “Администратора московского парковочного пространства” сразу после того, как оно принято», — отметил Юрий Чулюков.

«Наша задача — сделать сервис максимально удобным для москвичей. “Автокод” помогает упростить взаимодействие горожан с официальными структурами», — уточнил он.

Как отметили в ГКУ «АМПП», забрать официальное решение по обжалованию штрафа также можно в сервисных центрах «Московский транспорт», которые расположены по адресам: Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1 и улица 1905 года, дом 25. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Напомним, штраф за неоплаченную стоянку в зоне платной городской парковки в Москве составляет 2,5 тысячи рублей.

Обжаловать его можно онлайн — через портал «Автокод». Как это сделать, подскажет интерактивная схема, с ней можно ознакомиться здесь.

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На схеме также указаны причины для обжалования штрафа. Например, отменить его могут, если автолюбитель представит подтверждение того, что парковка была оплачена вовремя. Для этого к жалобе необходимо приложить скан-копии чека, квитанции или скриншота СМС об оплате.

Жалоба может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения постановления о штрафе. Такой же срок отводится на ее рассмотрение.