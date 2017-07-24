Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда мирового хоккея рассказал про отказ от гражданства России
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
Самые шикарные свадьбы российских чиновников
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Первые женщины-рекордсмены в истории мировой авиацииИх истории - к 120-летию со дня рождения легендарной летчицы Амелии Эрхарт.
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Назван телеведущий с самым высоким доходом
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
В Киеве заявили о прорыве ополчением позиций ВСУ — СМИ
Ученые США говорят почему Путин поддерживает Асада
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10:36 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Водители начали получать онлайн-ответы на жалобы по штрафам за неоплаченную парковку

Услугу запустили на портале «Автокод». В электронном письме укажут, удовлетворена жалоба или нет, а также объяснят причину решения.

Пользователи сервиса Правительства Москвы «Автокод» теперь могут в режиме онлайн посмотреть электронную копию решений по обжалованию штрафов за неоплаченную парковку. Электронный ответ от ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» стал доступен в личном кабинете сайта. К электронной выписке прилагается трек-номер почтового отправления. По нему можно отследить, когда и в какое отделение «Почты России» доставят бумажную копию решения.

Как рассказали в Департаменте информационных технологий города Москвы, сейчас онлайн-версия решения носит информационный характер. Для обращения в суд все равно нужно получить официальный ответ от АМПП. Для этого необходимо дождаться, когда придет заказное письмо, отправленное через «Почту России».

Как уточнил руководитель направлений Департамента информационных технологий города Москвы Юрий Чулюков, многие пользователи живут не по адресу прописки, и, чтобы получить бумажное письмо, зачастую необходимо ехать в другой район или город.

«Сейчас автомобилисты могут узнать о решении “Администратора московского парковочного пространства” сразу после того, как оно принято», — отметил Юрий Чулюков.

«Наша задача — сделать сервис максимально удобным для москвичей. “Автокод” помогает упростить взаимодействие горожан с официальными структурами», — уточнил он.

Как отметили в ГКУ «АМПП», забрать официальное решение по обжалованию штрафа также можно в сервисных центрах «Московский транспорт», которые расположены по адресам: Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1 и улица 1905 года, дом 25. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Напомним, штраф за неоплаченную стоянку в зоне платной городской парковки в Москве составляет 2,5 тысячи рублей.

Обжаловать его можно онлайн — через портал «Автокод». Как это сделать, подскажет интерактивная схема, с ней можно ознакомиться здесь.

Читайте также
Москва получила третью транспортную премию за год

На схеме также указаны причины для обжалования штрафа. Например, отменить его могут, если автолюбитель представит подтверждение того, что парковка была оплачена вовремя. Для этого к жалобе необходимо приложить скан-копии чека, квитанции или скриншота СМС об оплате.

Жалоба может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения постановления о штрафе. Такой же срок отводится на ее рассмотрение.

На портале «Автокод» также можно обжаловать штрафы за парковку под запрещающими знаками. Постановления выписывает Московская административная дорожная инспекция. Получить ответ от МАДИ пока можно только по бумажной почте, однако в перспективе такая возможность появится и на «Автокоде». Штрафы ГИБДД можно оспорить на сайте ведомства. Ответ на жалобу также приходит по бумажной почте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ЕС подготовит возможные меры против антироссийских санкций США
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
«Мегафон» готов оспорить требование ФАС о тарифах для операторов
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей Одним из главных нововведений станет возможность получения номеров и СТС при покупке новой машины у автодилеров
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
Как оформить интерьер в стиле минимализм
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь