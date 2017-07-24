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07:42 (мск), источник: Восток Медиа

На Большом Уссурийском острове начался ремонт насосных станций

Сейчас там идёт реконструкция аванкамеры, строители заменяют трубы.

Источник: Восток Медиа

На российской части острова Большой Уссурийский начался ремонт насосных станций, входящих в мелиоративную систему. В настоящее время работы начались на станции № 1, расположенной в районе Петровского залива. Там идёт реконструкция аванкамеры, куда поступают излишки воды по каналам, и замена труб, к которым монтируются семь насосов.

Механизм водоотведения создали на острове ещё в 80-х годах прошлого века, он включает в себя кольцевую дамбу, систему каналов и две насосные станции, которые сбрасывают излишки воды с сельскохозяйственных полей в Амурскую протоку. Комплекс гидротехнических сооружений защищает от затопления 5,6 тысячи гектаров сельхозугодий.

После завершения работ на первой станции реконструкции подвергнется станция № 2 в районе Корсаковской протоки. Вторая насосная станция состоит из двух аванкамер с одиннадцатью насосами: на одной — четыре, на второй — семь.

Ожидается, что первая часть работ завершится к зиме текущего года, а на весь комплекс работ потребуется около двух лет. При этом новая система получит значительную пропускную способность по перекачке излишков воды — примерно на один кубический метр в секунду больше.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в мае 2017 года управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приморскому и Хабаровскому краям искало подрядчика, который сможет воплотить в реальность проект реконструкции двух насосных станций на российской части Большого Уссурийского острова. Был объявлен электронный аукцион, федеральный бюджет выделил на эти цели свыше 100 миллионов рублей.

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