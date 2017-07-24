На Большом Уссурийском острове начался ремонт насосных станций

Источник: Восток Медиа

На российской части острова Большой Уссурийский начался ремонт насосных станций, входящих в мелиоративную систему. В настоящее время работы начались на станции № 1, расположенной в районе Петровского залива. Там идёт реконструкция аванкамеры, куда поступают излишки воды по каналам, и замена труб, к которым монтируются семь насосов.

Механизм водоотведения создали на острове ещё в 80-х годах прошлого века, он включает в себя кольцевую дамбу, систему каналов и две насосные станции, которые сбрасывают излишки воды с сельскохозяйственных полей в Амурскую протоку. Комплекс гидротехнических сооружений защищает от затопления 5,6 тысячи гектаров сельхозугодий.

После завершения работ на первой станции реконструкции подвергнется станция № 2 в районе Корсаковской протоки. Вторая насосная станция состоит из двух аванкамер с одиннадцатью насосами: на одной — четыре, на второй — семь.

Ожидается, что первая часть работ завершится к зиме текущего года, а на весь комплекс работ потребуется около двух лет. При этом новая система получит значительную пропускную способность по перекачке излишков воды — примерно на один кубический метр в секунду больше.