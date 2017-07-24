На Большом Уссурийском острове начался ремонт насосных станций
Сейчас там идёт реконструкция аванкамеры, строители заменяют трубы.
Сейчас там идёт реконструкция аванкамеры, строители заменяют трубы.
На российской части острова Большой Уссурийский начался ремонт насосных станций, входящих в мелиоративную систему. В настоящее время работы начались на станции № 1, расположенной в районе Петровского залива. Там идёт реконструкция аванкамеры, куда поступают излишки воды по каналам, и замена труб, к которым монтируются семь насосов.
Механизм водоотведения создали на острове ещё в 80-х годах прошлого века, он включает в себя кольцевую дамбу, систему каналов и две насосные станции, которые сбрасывают излишки воды с сельскохозяйственных полей в Амурскую протоку. Комплекс гидротехнических сооружений защищает от затопления 5,6 тысячи гектаров сельхозугодий.
После завершения работ на первой станции реконструкции подвергнется станция № 2 в районе Корсаковской протоки. Вторая насосная станция состоит из двух аванкамер с одиннадцатью насосами: на одной — четыре, на второй — семь.
Ожидается, что первая часть работ завершится к зиме текущего года, а на весь комплекс работ потребуется около двух лет. При этом новая система получит значительную пропускную способность по перекачке излишков воды — примерно на один кубический метр в секунду больше.
Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в мае 2017 года управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приморскому и Хабаровскому краям искало подрядчика, который сможет воплотить в реальность проект реконструкции двух насосных станций на российской части Большого Уссурийского острова. Был объявлен электронный аукцион, федеральный бюджет выделил на эти цели свыше 100 миллионов рублей.