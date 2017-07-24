Курс валют на 24 июля
Молдавский лей теряет позиции. Национальный банк установил на сегодня следующие курсы валют.
Молдавский лей теряет позиции. Национальный банк установил на сегодня следующие курсы валют.
Евро подорожал на 24 бана и стоит 21 лей 10 банов. Доллар стал дешевле на бан и оценивается в 18 леев 12 банов.
На четыре бана вырос курс румынского лея. Он составляет четыре лея 61 бан.
Украинская гривна торгуется сегодня на бан дороже — по 70 банов.
Российский рубль остался на прежней позиции и стоит 30 банов.