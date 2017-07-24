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07:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Обманутые дольщики в Красноярске могут устроить голодовку и ночевать на стройке

Дольщики даже создали свою общественную организацию.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Обманутые дольщики в Красноярске требуют от властей создать специальную рабочую группу и назначить графики достройки всех проблемных объектов. В противном случае одни дольщики намерены объявить голодовку, а другие — жить на стройке до наступления зимы.

Инициативная группа из обманутых дольщиков, в свою очередь, создала собственную общественную организацию, которая будет контролировать действия властей.

«На сегодня составлен список более 1000 человек, которые хотят выйти и объявить голодовку. В какой это форме вообще планируется — разбить в городе Красноярске палаточный лагерь, где будут проживать вот эти более тысячи человек. Проживать и голодать до тех пор, пока власть в конце концов не станет считаться, пока не станет выполнять свои прямые обязанности, возложенные президентом», — поясняет председатель красноярской общественной организации дольщиков Евгений Шиховцев.

Отметим, что 27 июля всех обманутых дольщиков ждут на встрече с губернатором края Виктором Толоконским. Он уже поручил главам муниципалитетов, где есть проблемные дома, лично возглавить комиссии, которые будут работать с дольщиками.

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