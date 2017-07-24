«Хабаровские авиалинии» обсудили обновление парка на МАКС-2017

— Прежде всего нас интересовало, сможет ли Ил-114 приземляться и взлетать с грунтовых аэродромов, которых много в отдаленных населенных пунктах края как Охотск и Нелькан, — подчеркнул Максим Харин. — Генеральный конструктор нас заверил, что эта возможность у лайнера останется. Дело в том, что в ближайшие годы нам предстоит обновить парк самолётов и заменить Ан-24 и Ан-26, но Ил-114 пойдёт в серию только с конца 2021 года, а ведь кроме нас на них претендуют и авиакомпания «Якутия» и «Полярные авиалинии». Одним из вариантов обновления парка «Хабаровских авиалиний» может стать лайнер L-410NG производства чешского предприятия «Эйркрафт Индастриз», принадлежащего российскому холдингу «Мечел». Это усовершенствованная версия известного в России «Чебурашки», буквы NG в названии которого значат New Generation — Новое поколение.