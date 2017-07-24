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08:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирск оказался в лидерах по числу обманутых дольщиков

Самарская, Новосибирская, Ростовская и Московская области лидируют по количеству обманутых дольщиков в России, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

Новосибирск оказался в лидерах по числу обманутых дольщиков, об этом рассказали «Известия», со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня.

«В десятке крупных субъектов РФ есть серьезные проблемы. Самарская, Новосибирская, Ростовская, Московская области, даже Москва. Это крупные субъекты с достаточно высокой ценой квадратного метра и земли», — сообщил министр «Известиям».

12 домов-долгостроев планируют ввести в строй в 2017 году. По данным пресс-центра мэрии, квартиры должны получить примерно 430 обманутых дольщиков.

В 2016 году сдали 16 «долгостроев». Сейчас в Новосибирске их около 40.

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