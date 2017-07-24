Новосибирск оказался в лидерах по числу обманутых дольщиков, об этом рассказали «Известия», со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня.

«В десятке крупных субъектов РФ есть серьезные проблемы. Самарская, Новосибирская, Ростовская, Московская области, даже Москва. Это крупные субъекты с достаточно высокой ценой квадратного метра и земли», — сообщил министр «Известиям».

12 домов-долгостроев планируют ввести в строй в 2017 году. По данным пресс-центра мэрии, квартиры должны получить примерно 430 обманутых дольщиков.