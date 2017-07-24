Новосибирск оказался в лидерах по числу обманутых дольщиков
Самарская, Новосибирская, Ростовская и Московская области лидируют по количеству обманутых дольщиков в России, заявил министр строительства и
Самарская, Новосибирская, Ростовская и Московская области лидируют по количеству обманутых дольщиков в России, заявил министр строительства и
Новосибирск оказался в лидерах по числу обманутых дольщиков, об этом рассказали «Известия», со ссылкой на министра строительства и
«В десятке крупных субъектов РФ есть серьезные проблемы. Самарская, Новосибирская, Ростовская, Московская области, даже Москва. Это крупные субъекты с достаточно высокой ценой квадратного метра и земли», — сообщил министр «Известиям».
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В 2016 году сдали 16 «долгостроев». Сейчас в Новосибирске их около 40.