В Омске осталось отремонтировать три дороги
Капитальный ремонт прошел на 28 улицах из 31.
Капитальный ремонт прошел на 28 улицах из 31.
В городе закончился ремонт 28 дорожных объектов по плану реализации федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги».
За выходные подрядчики закончили ремонт на 4 дорогах: полностью закончен Красноярский тракт, улицы Гашека, 6-я Станционная и Заводская.
Как уточнили в мэрии, на отремонтированных и принятых строительным контролем дорогах уже нанесли 5 200 квадратных метров разметки, что соответствует 25% от общего плана.
Ко Дню города подрядным организациям осталось капитально отремонтировать всего 3 улицы: Суворова, где термопрофилирование выполнили на 97%, 22 Партсъезда, второй слой асфальта уложили на 20% и Гуртьева, где пока уложили только первый слой покрытия.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— В этом году мы должны привести в порядок около одного миллиона квадратных метров дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Уже сейчас можно говорить, что с поставленной задачей мы справились. Думаю, горожане видят, какой громадный объем работ выполнен. На всех этапах обеспечивается постоянный контроль качества: для этого активно привлекаются как специализированные организации, так и общественники.
Напомним, к сентябрю в Омске отремонтируют еще две улицы: 3-ю Транспортную и проспект Мира между улицами Доковской и Полевой.