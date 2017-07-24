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09:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омске осталось отремонтировать три дороги

Капитальный ремонт прошел на 28 улицах из 31.

Источник: Om1.ru

В городе закончился ремонт 28 дорожных объектов по плану реализации федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги».

За выходные подрядчики закончили ремонт на 4 дорогах: полностью закончен Красноярский тракт, улицы Гашека, 6-я Станционная и Заводская.

Как уточнили в мэрии, на отремонтированных и принятых строительным контролем дорогах уже нанесли 5 200 квадратных метров разметки, что соответствует 25% от общего плана.

Ко Дню города подрядным организациям осталось капитально отремонтировать всего 3 улицы: Суворова, где термопрофилирование выполнили на 97%, 22 Партсъезда, второй слой асфальта уложили на 20% и Гуртьева, где пока уложили только первый слой покрытия.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— В этом году мы должны привести в порядок около одного миллиона квадратных метров дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Уже сейчас можно говорить, что с поставленной задачей мы справились. Думаю, горожане видят, какой громадный объем работ выполнен. На всех этапах обеспечивается постоянный контроль качества: для этого активно привлекаются как специализированные организации, так и общественники.

Напомним, к сентябрю в Омске отремонтируют еще две улицы: 3-ю Транспортную и проспект Мира между улицами Доковской и Полевой.

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