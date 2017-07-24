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09:34 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Два многоквартирных дома в Краснодаре планируется отдать под муниципальные нужды

Здания по Рашпилевской, 129 и Длинной, 106 признаны аварийными.

Городская администрация сообщает о планируемом изъятии двух участков земли с расположенными на них многоквартирными строениями в центре Краснодара. Речь идет об аварийных домах по адресам Рашпилевская, 129 и Длинная, 106.

«Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, подать заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут в управлении по жилищным вопросам», сообщается на сайте администрации краевого центра.

Заявление можно подать в течении 60 дней после публикации решения об изъятии участков в муниципальных СМИ, на информационных щитах и на сайте Краснодара.

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