Два многоквартирных дома в Краснодаре планируется отдать под муниципальные нужды

Городская администрация сообщает о планируемом изъятии двух участков земли с расположенными на них многоквартирными строениями в центре Краснодара. Речь идет об аварийных домах по адресам Рашпилевская, 129 и Длинная, 106.

«Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, подать заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут в управлении по жилищным вопросам», сообщается на сайте администрации краевого центра.