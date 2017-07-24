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09:51 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми расторгнут договоры с перевозчиками на 6 маршрутах города

Ранее была аннулирована регистрация более, чем на 100 автобусов.

Городские власти расторгнут договоры с перевозчиками с аннулированной регистрацией на автобусы. Как рассказал начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов изданию «Коммерсант», ведомство получило извещение о том, что ГИБДД аннулировало регистрацию на 101 автобус, работающий в Перми.

С теми предпринимателями, которые не устранили претензии, договоры будут расторгнуты. По словам Денисова, по 15 автобусам нарушения устранены. Всего под расторжение попадают 6 городских маршрутов. Департамент начал отправку уведомлений о расторжении договоров.

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